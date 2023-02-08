﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreme ilişkin ilk uydu görüntüleri ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar tarafından yayınlandı. Fotoğraflarda Gaziantep'in ilçelerinde ciddi yıkım olduğu görüldü. Yerleşim yerinin ana yollarının etrafındaki çok katlı binalar yıkılmış halde. Ayrıca, yerleşim yerinin merkezinin dışındaki tek ve çift katlı olduğu anlaşılan yapılarda da çok ciddi hasar olduğu görüntüden anlaşılıyor.İşte uydu görüntüleriyle deprem bölgelerinin önceki ve sonraki görüntüleri...