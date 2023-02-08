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Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük hasara neden olurken, meydana gelen yıkım uydu görüntülerine yansıdı. ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar'ın paylaştığı fotoğraflar, deprem bölgesindeki hasarı gözler önüne serdi.

Galeri Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 10:49
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Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

Gaziantep'in Islahiye ilçesinin deprem öncesi görüntüsü

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Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

Islahiye'de bir mahallenin deprem öncesi görüntüsü

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Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

Mahallenin deprem sonrası görüntüsü

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Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

Islahiye'de bir başka mahallenin deprem öncesi görüntüsü

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Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

Islahiye'de bir başka mahallenin deprem sonrası görüntüsü.

6/27
Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

Gaziantep - Nurdağı (Deprem öncesi)

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Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

Gaziantep - Nurdağı (Deprem sonrası)

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Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

Nurdağı'nda bir başka mahallenin deprem öncesi görüntüsü

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Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

Nurdağı'nda aynı mahallenin deprem sonrası görüntüsü.Uydu fotoğrafında yıkılan binalar ve ilçe merkezindeki Nurdağı Büyük Bahçesi adındaki park bölgesinde kurulan çadırlar görülüyor.

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Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

Nurdağı'nın dış mahallelerinde deprem öncesi görüntü

11/27
Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

Nurdağı'nın dış mahallelerinde deprem sonrası görüntü. Yıkımın ortaya çıkardığı dumanlar uzaydan görünümü engelliyor. Nurdağı hükümet konağının arkasına çadırların kurulduğu görülüyor.

12/27
Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

Nurdağı ilçe stadyumunun bulunduğu bölgenin deprem öncesi görüntüsü

13/27
Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

Nurdağı ilçe stadyumunun bulunduğu bölgenin deprem sonrası görüntüsü

14/27
Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

15/27
Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

16/27
Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

17/27
Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

18/27
Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

19/27
Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

20/27
Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

21/27
Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

22/27
Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

23/27
Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

24/27
Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

25/27
Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

Gaziantep'in Islahiye ilçesinin deprem sonrası görüntüsü

26/27
Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreme ilişkin ilk uydu görüntüleri ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar tarafından yayınlandı. Fotoğraflarda Gaziantep'in ilçelerinde ciddi yıkım olduğu görüldü. Yerleşim yerinin ana yollarının etrafındaki çok katlı binalar yıkılmış halde. Ayrıca, yerleşim yerinin merkezinin dışındaki tek ve çift katlı olduğu anlaşılan yapılarda da çok ciddi hasar olduğu görüntüden anlaşılıyor.İşte uydu görüntüleriyle deprem bölgelerinin önceki ve sonraki görüntüleri...

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Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı

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