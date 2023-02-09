Hatay'da 65 saat sonra 10 yaşındaki çocuk kurtarıldı

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere pek çok şehirde hasar ve can kaybı yaşandı.

Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İstanbul’dan İGDAŞ arama kurtarma ekipleri de Hatay'a geldi.

Enkaz altında kalan 10 yaşındaki Mehmet, ekipler tarafından 65 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.