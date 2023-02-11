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Memik Yılmaz açıkladı. Gaziantep FK ligden çekilme kararı aldı

Hatayspor'un ardından Süper Lig'de Gaziantep FK da ligden çekileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 15:35
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Depremden etkilenen Gaziantep FK ligden çekildi

Memik Yılmaz açıkladı. Gaziantep FK ligden çekilme kararı aldı
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Süper Lig ekibi Gaziantep FK, bu sezona devam etmeme kararı aldı. Gaziantep FK'da yönetim kurmak için görevlendirilen Memik Yılmaz, yaptığı açıklamada bu sezon ligden çekileceklerini ifade etti.

"FUTBOLCULARIMIZ OLUMLU CEVAP VERDİ"

Yılmaz, TFF'ye gönderilecek yazı üzerine çalıştıklarını ve bugün resmi başvuruyu yapacaklarını belirtti.

Yeni Malatyaspor'un ardından Gaziantep FK olarak bugün resmi başvuruyu yapacaklarını belirten Memik Yılmaz, "Şu an dilekçeyi veriyoruz. Bu sezon çekilmek için dilekçeyi hazırlıyoruz. Kararımız takımın iskeletini bozmama yönünde. Bunun için de kiralık düşünüyoruz.

Sağ olsun diğer kulüplerimiz de bize yardımcı olacaklar. En az 1-2 futbolcumuzu kiralık vereceğiz ki maaş yükümüzü alsınlar üzerimizden. Onun haricinde biz oyuncu satmayı düşünmüyoruz.

Futbolcularımızla da konuştuk bu anlamda olumlu cevaplar aldık. İnşallah bir sonraki sezon için hazırlıklarımızı yaparak mücadelemizi vereceğiz"

"BURADA İNSANLIK BİR SINAV VERİYOR"

Gaziantep'in deprem sonrası durumunun kötü olduğuna değinen Memik Yılmaz, "Burada insanlık bir sınav veriyor. Hala haber alınamayan enkaz altında olan insanlar var.

Gıda ürünlerinde bir sıkıntımız yok ama barınma anlamında sıkıntılar var. Hava şartları malum soğuk. Gaziantep Belediyemiz çalıştı, su, doğalgaz gibi sıkıntılarımız kalmadı" şeklinde konuştu.

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