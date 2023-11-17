Depremden etkilenen KOBİ'lere Avrupa Birliği’nden DAHIL Projesi’yle destek

Yürütücülüğünü uluslararası sivil toplum kuruluşu SPARK’ın üstlendiği proje kapsamında KOBİ’lere çeşitli eğitimler verilirken, 40 yeni işletmenin kurulmasına da destek sağlandı. SPARK’ın öncülüğündeki bir başka inisiyatifle de depremden etkilenen KOBİ’lere 375 bin euro hibe desteği verildi.

ANKARA - Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen DAHIL Projesi kapsamındaki kapanış töreni, 16 Kasım'da Point Hotel'de gerçekleştirildi. Uluslararası sivil toplum kuruluşu Stichting SPARK törende, şubat ayında meydana gelen depremlerden etkilenen 4 ildeki KOBİ’ler için hızlı ve etkili müdahalesini, güçlü yerel işbirliklerini ve sürdürülebilir desteğini ortaya koydu.

Stichting SPARK, DAHIL Projesi kapsamında depremden etkilenen Hatay, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa şehirlerindeki ticaret ve sanayi odalarıyla işbirliği protokolleri imzalayarak, yerel iş ekosistemiyle güçlü bir bağ kurdu. Projede toplam 450 KOBİ’ye finansmana daha kolay erişmeleri için eğitim verilirken, 250 KOBİ’ye de bölgedeki ticaret odaları aracılığıyla iş becerileri eğitimi sunuldu. KOBİ’lerin ticaret fuarlarına katılmasının kolaylaştırılması ve ortak etkinlikler düzenlenmesiyle sektörel bağlantıları güçlendirildi. SPARK ayrıca, 40 yeni işletmenin kurulmasını doğrudan destekleyerek sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkıda bulundu.

SPARK, İhtiyaç Haritası ve ticaret odaları bünyesinde kurulan Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Gelişme Merkezi (RRDC) ile işbirliği yaparak KOBİ’lere toplam 375 bin euro hibe desteği sağladı. Bununla birlikte, bölgesel yeniden yapılanma ve işletme gelişimine yönelik kapsamlı bir adım olarak bölgenin ve Türkiye’nin ekonomik iyileşmesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut projeye dair şunları söyledi: "Şubat ayında meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerdeki insanların, toplulukların ve şirketlerin geçim kaynaklarının yeniden inşasına yardımcı olan DAHIL gibi Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerden faydalanabilmesinden memnuniyet duyuyorum. Böylesi büyük bir krizin ardından ekonomik ve sosyal yaşamı özellikle uygun maliyetli finansmana ihtiyaç duyan KOBİ'ler için yeniden kurmak, zaman ve dayanışma gerektiriyor.”

AB tarafından finanse edilen DAHIL Projesi, Stichting SPARK'ın Türkiye'deki KOBİ'leri güçlendirme ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme konusundaki kararlılığını vurguluyor.

Stichting SPARK Hakkında:

SPARK, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Sahara-Altı Afrika’daki 14 bölgede faaliyet gösteren Amsterdam merkezli bir uluslararası sivil toplum kuruluşudur. Kurulduğu 1994’ten bu yana bu bölgelerdeki gençlerin geleceğini inşa etmesine yardımcı oluyor. Kadın ve mülteciler başta olmak üzere, gençlere eğitim, çalışma ve iş kurma olanağı sağlıyor. Onların başarısı ise istikrara ve kalkınmaya duyulan ihtiyacı gidermeye katkıda bulunuyor. SPARK’ın tüm programları uluslararası, bölgesel ve yerel kuruluşlarla işbirliği halinde yürütülüyor.