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Depremden etkilenen Şanlıurfa'da eğitim öğretim yeniden başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, eğitim öğretim hayatı bugün yeniden başladı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 10:21
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Depremden etkilenen Şanlıurfa'da eğitim öğretim yeniden başladı

Depremden etkilenen Şanlıurfa'da eğitim öğretim yeniden başladı
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AA'da yer alan haberde, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından öğrenciler için ders zili çaldı.

Haliliye İlçesindeki Yunus Emre Borsa İstanbul İlkokulunda, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış törenine, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Ayhan, yaptığı konuşmada, deprem nedeniyle herkesin büyük acılar yaşadığını ve toplum olarak yara alındığını belirterek, hem bireysel hem de toplumsal açıdan yaraların sarılmaya çalışıldığını söyledi.

Ayhan, pes edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Bizler tarih boyunca nice zorluğun altından inancımızla, gücümüzle, birliğimizle çıkmış muteber bir milletiz. Yine birbirimize kenetlenerek güzel günlerimizi inşa edeceğiz. Gücümüzü asla unutmayalım. Her birimiz, depremin üzerimizde yaratmış olduğu makus etkiyi yok etmek istiyoruz. Ama bunu da oturduğumuz yerden, içimize kapanarak yapmak mümkün olmayacaktır. Toparlanmak ve eskisinden de sağlam bir şekilde yeniden ayağa kalkmak için hepimiz elimizden ne geliyorsa onu yapmalıyız." dedi.

Okulların eğitim yeri olmasının yanı sıra, sosyal ve duygusal ihtiyaçları giderme, kardeşliği öğrenme yeri olduğunu aktaran Ayhan, şunları söyledi:

"Bu sebeple, şimdi kahramanlık sırası kıymetli öğretmenlerimizde. Sizler bu milletin geleceğini oluşturan birer sanatçısınız. Sanatınızı konuşturma sırası sizde. Deprem sürecinde bütün kurumlarımız, bütün ekiplerimiz sahada özveriyle çalıştılar. Bina enkazlarımızı şükürler olsun kaldırdık. Sıra, depremin yarattığı duygusal çöküntüleri toparlamaya geldi. Defaatle söylediğim gibi, bu çocukların önce anne babalarına sonra da öğretmenlerine ihtiyacı var. Geçtiğimiz senelerde pandemi sebebiyle okullarından, öğretmenlerinden, arkadaşlarından uzak kalan bu yavrularımızı şimdi bir de deprem ayırmamalı. Çünkü en başta evlatlarımızın normale dönmesi önemli."

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler, Vali Ayhan ve beraberindekilerin ders zilini çalmasıyla sınıflarına geçti.

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