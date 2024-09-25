Depremden geriye kalan hayallerini diken kadınlardan duygulandıran notlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay'da, binlerce insan hayatını kaybederken, hayatta kalanların yaşamları tamamen değişti. Bu felaketi yaşayan vatandaşlar, çeşitli aktiviteler ve hobilerle normal hayata dönmeye çalışıyorlar. Antakya'nın Üçgedik Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Geçici Yaşam Merkezi'nde kalan kadınlar için, Yardım Konvoyu Derneği ve Medine Keser Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle bir dikiş kursu açıldı. Kursa katılan 27 kadın, 2,5 aylık eğitimi tamamladıktan sonra diktikleri elbiseleri yıl sonu sergisinde sergilediler. Sergiye katılan Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz, açılış kurdelesini keserek kadınların başarılarını kutladı. Kadınların elbiselerinin üzerine yazdıkları notlar ise izleyenleri duygulandırdı.

Yardım Konvoyu Derneği Başkanı Nuray Kızılkan, dikiş kursunun bölgenin ekonomik kalkınmasına ve kadınların kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sağladığını belirtti. Kızılkan, "Dikiş kursumuzda 27 kadınla başladık ve 2,5 ayda 19 mezun verdik. Kadınlar etek, elbise, pantolon ve bluz dikmeyi öğrendiler ve hatta daha fazlasını da yaptılar. Modeller geliştirdiler. Elbiseleri dikerken hissettiklerini sordum ve bazı özel hikayeler ortaya çıktı. Bu hikayeleri küçük notlar olarak elbiselerin üzerine koyduk. Bazı notlar ağlattı, bazıları ise güldürdü. Zaman zaman birbirimize sarıldık ve ağladık" dedi.

Depremde evinin enkazında kalan gömleğindeki deseni, dikiş kursunda öğrendiği el becerisiyle yeni gömleğine işleyen Aslı Demirtaş, "Dikişe merak duyduğum için bu kursa katıldım. Bu desen, depremden önce sevdiğim bir kıyafetimde vardı. Bu işlemeyi kendi gömleğimde yaptım. Depremde enkazda kalan gömleğimde de vardı ve tekrar yapmak istedim. Bu gömlek, geçmişteki bir anıyı hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.