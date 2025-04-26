Depremden kaçtıkları çadırda eşini ve baldızını silahla vurdu!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Esenyurt'ta 23 Nisan depreminden kaçıp çadırda yaşamaya başlayan Pınar Bakıcı ile kardeşi Arzu Kaygusuz'u bir süredir ayrı yaşadığı eşi Turgut Bakırcı tarafından silahla vuruldular. Şahsın dersini orada bulunan vatandaşlar verdi.

Olay bugün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi Gaziler Parkı'nda meydana geldi. Annesi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Pınar Bakırcı, 23 Nisan'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından parka kurdukları çadırda kalmaya başladı.

Bakırcı'nın bir süredir ayrı yaşadığı eşi Turgut Bakırcı, konuşmak için parka geldi. Çift arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Turgut Bakırcı, yanındaki silah ile eşi Pınar Bakırcı ve baldızı Arzu Kaygusuz'a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kadınlar kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Parktaki vatandaşlar, kaçmaya çalışan Turgut Bakırcı'yı yakaladı. Olay yerine polis gelene kadar çevredekiler tarafından darbedilen şüpheli, daha sonra polise teslim edildi.

Yaralanan Pınar Bakırcı ve Arzu Kaygusuz, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin incelemesinde, Pınar Bakırcı'ya 2, Arzu Kaygusuz'a ise 1 mermi isabet ettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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