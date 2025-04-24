Depremden kurtuldular ihmale yenildiler! Yurtlar kapalı, ürünler tarihi geçmiş

Vezneciler KYK Kız Yurdunda öğrenciler art arda yaşanan depremlerin ardından yurda alınmadı. Öğrencilere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bir yetkilinin yurdu kontrol etmesinin ardından içeri girebileceklerini söyledi.

KONAKLAMA YERİ SAĞLANMADI

Gelen gidenin olmadığını belirten öğrencilere konaklama yeri de sağlanmadı.

TARİHİ GEÇMİŞ PAKETLİ GIDALAR DAĞITILDI

Ayrıca dışarıdaki öğrencilere dağıtılan paketli gıdalardan bir kısmının küflendiği ve son kullanma tarihinin geçtiği görüldü. Öğrenciler yurdun dışında oturarak yurda girmeyi bekledi.