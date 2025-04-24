Depremden kurtuldular ihmale yenildiler! Yurtlar kapalı, ürünler tarihi geçmiş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Depremden kurtuldular ihmale yenildiler! Yurtlar kapalı, ürünler tarihi geçmiş

İstanbul’da merkez üssü Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Vezneciler KYK Kız Yurdunda öğrenciler yurda alınmayıp, son kullanma tarihi geçmiş paketli gıdalar dağıtıldı.

Vezneciler KYK Kız Yurdunda öğrenciler art arda yaşanan depremlerin ardından yurda alınmadı. Öğrencilere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bir yetkilinin yurdu kontrol etmesinin ardından içeri girebileceklerini söyledi.

.jpg

KONAKLAMA YERİ SAĞLANMADI

Gelen gidenin olmadığını belirten öğrencilere konaklama yeri de sağlanmadı.

i-001.jpg

TARİHİ GEÇMİŞ PAKETLİ GIDALAR DAĞITILDI

Ayrıca dışarıdaki öğrencilere dağıtılan paketli gıdalardan bir kısmının küflendiği ve son kullanma tarihinin geçtiği görüldü. Öğrenciler yurdun dışında oturarak yurda girmeyi bekledi.

l.jpg

ll.jpg

Son Haberler
Beşiktaş Immobile’nin alternatifini İngiltere’de buldu: 27 milyon euroluk golcüyü istiyorlar
Beşiktaş Immobile’nin alternatifini İngiltere’de buldu: 27 milyon euroluk golcüyü istiyorlar
Netanyahu Azerbaycan yolcusu: Aliyev ile kritik görüşme
Netanyahu’dan Aliyev’e ziyaret
"Diplomasız Erdoğan" sloganı atan 5 genç Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı
"Diplomasız Erdoğan" sloganı atan 5 genç Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı
128 bin çalışanı bulunan gıda devinden kritik karar. Türkiye'de satış rekorları kırıyor
128 bin çalışanı bulunan gıda devinden kritik karar. Türkiye'de satış rekorları kırıyor
Kahraman garson! Ölümü göze alıp genç kadını kurtardı
Kahraman garson! Ölümü göze alıp genç kadını kurtardı