Depremden önce gözyüzünde görüldü 17 saniye sonra olanlar oldu

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de meydana gelen depremden 17 saniye önce Diyarbakır'da gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamadı.

Gökte görülen ve yer yüzüne doğru seyir eden esrarengiz olay sonrası ürkütücü ışık saçıldı, yer yerinden oynadı.

Olayı gören bir site çalışanı o anları kaydeden güvenlik kamerasını izletti, görenler şaşırdı.

Bu olayın depremi önceden haber verdiğine inanan Cemre Ketencigil adlı kişi "Ben depremlerle yakından ilgileniyorum. Benzer olaylar Marmara ve Elazığ depremlerinde de yaşandı. Uzmanlar bunun enerjinin açığa çıkmasından kaynaklandığını açıklamışlardı. Bu da bu sebeple kaynaklanmış olabilir. Bunu en iyi jeoloji mühendisleri açıklayabilir" dedi.

Kahramanmaraş meydana gelen ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde şimdilik 18 bin 342 kişi hayatını kaybederken, 74 bin 242 kişi de yaralanmıştı.

OHAL İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu 10 kenti (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana) kapsayacak ve 3 ay devam edecek şekilde olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı alındığını açıklamıştı.