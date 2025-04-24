Depremden sonra Babacan da Kanal İstanbul'a dikkat çekti

Dün öğle saatlerinde İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları bugün de devam etti.

Vatandaşlar arasında da paniğe neden olan deprem, yeniden İstanbul'un sorunlarını gündeme getirdi. İstanbul'un yapı stoku, büyük bir depreme hazır olup olmadığı en önemli sorular arasında.

TARTIŞMA KONUSU: KANAL İSTANBUL

İstanbul'un mevcut durumu göz önüne alındığında 'çılgın proje' Kanal İstanbul'un gerekliliği tartışılıyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak İstanbul'un sorunlarına ve Kanal İstanbul projesi ile bu sorunların büyüyeceğine dikkat çekti.

"SORUNLARA SIRT ÇEVİRMEK DEMEKTİR"

DEVA Partisi lideri Babacan, "Şehrin en zayıf bölgelerinden biri olan Küçükçekmece-Marmara hattına Kanal İstanbul’u inşa etmeye kalkmak açıkça insan hayatını hiçe saymak; İstanbul’un gerçek sorunlarına sırt çevirmek demektir" dedi.

Babacan'ın dikkat çeken paylaşımı şöyle:

Kanal İstanbul, şehrin Avrupa yakasını bir “Ada” haline getirecek. Bu Ada doğuda ve batıda sınırlı sayıda köprüyle ana karaya bağlanacak.

Allah korusun, deprem ve savaş gibi felaket anlarında bu Ada’ya ulaşmak; veya Ada’yı tahliye etmek çok zor olacak. İnsanlar hem doğuda hem batıda bu köprülere yığılacak.

Şehrin en zayıf bölgelerinden biri olan Küçükçekmece-Marmara hattına Kanal İstanbul’u inşa etmeye kalkmak açıkça insan hayatını hiçe saymak; İstanbul’un gerçek sorunlarına sırt çevirmek demektir.

Kanal İstanbul gibi nüfus yoğunluğunu artıracak, kente taşıyamayacağı yükler bindirecek bir projeye milyarlarca dolar harcamak akıl kârı değildir.

Kanal İstanbul için harcanacak kaynaklar, deprem önlemleri için ve afet yönetimi için kullanılmalıdır.

Buradan bir kez daha uyarıyorum:

Bize emanet bu kadim kentin yarınlarıyla, vatandaşlarımızın yaşamlarıyla oyun oynamayın.

İstanbullular, güvenli bir şehirde yaşamak istiyor.

Türkiye'deki her bir yurttaşın dileği de aynı: İstanbul'da yaşayan sevdikleri adına kaygılanmamak, her sarsıntıda endişe duymamak.

Bu çağrıya kulak verin. Garabet projeyi bir daha açılmamak üzere rafa kaldırın.

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