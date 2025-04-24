Depreme canlı yayında yakalanmıştı! Spiker Meltem Bozbeyoğlu o anları ilk kez anlattı

İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan CNN Türk spikeri Meltem Bozbeyoğlu, yaşadıklarını Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a anlattı. Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtlayan Bozbeyoğlu, deprem esnasında yaşadığı endişeyi ve annesiyle kurmaya çalıştığı iletişimi şöyle paylaştı.

“O AN DÜŞÜNDÜĞÜM TEK ŞEY ANNEMDİ”

Depremin sarsıntısıyla yayındaki dekorların ve ekipmanların yerinden oynamaya başladığını ifade eden spiker Bozbeyoğlu, “Annem Bahçelievler’de yaşıyor. Yayın sırasında CNN Türk editörü Şilan’a, annemin numarasını atmaya çalıştım. Bir yandan da ‘İyi misin?’ diye mesaj atıyordum. O an düşündüğüm tek şey, annemdi. Yayın yaptığımız bina çok sağlam. Ama bu kadar sağlam bir binada bile bu şekilde sallanıyorsak, İstanbul’da büyük bir yıkım olabilir, annem güvende olmayabilir diye korktum. Annemle konuştuğumda gözyaşlarına boğuldum. Zaten çok duygusaldır” ifadelerini kullandı.

“KIZIM BENİ BEN DE ONUN KEDİSİNİ…”

Meltem Bozbeyoğlu’nun annesi Tülay Bozbeyoğlu da, kızının kendisini düşündüğü anlarda kendisinin de evde kediyi kurtarmaya çalıştığını söyledi.

Kızım bir başkadır diyen Tülay Bozbeyoğlu, “O beni düşünürken, ben de onun kedisini merak ediyordum. Demirören binasını biliyorum, sağlam bir bina. Zamanında babam da orada çalışmıştı, bu yüzden kızım için çok fazla endişelenmedim.”

“ÖNCE YAYINI KURTARMALIYDIK”

Canlı yayında Bozbeyoğlu’nun annesini aramasını istediği CNN Türk editörü Şilan Bozyurt da yayına bağlanarak deprem anını şöyle anlattı:

“O an rejideydim. Ekip olarak oldukça soğukkanlıyız. Yayıncılık refleksiyle hareket ettik. Önceliğimiz her zaman kamuoyunu paniğe sevk etmeden bilgilendirmek. Önce yayını kurtarmamız gerekiyordu. Son dakika gelişmesini verdik, ardından annelerimizi aradık.”

“Annemi arayın” çağrısıyla dikkat çeken Bozbeyoğlu’nun yaşadıkları, izleyicilerde de derin bir etki bıraktı.