Depreme çekim yaparken yakalanmıştı! Fulya Zenginer yaşadığı korkuyu anlattı

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Depreme çekim yaparken yakalanmıştı! Fulya Zenginer yaşadığı korkuyu anlattı

İstanbul'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depreme oyuncu Fulya Zenginer video çekerken yakalanmıştı. Ünlü oyuncu can havliyle hemen çocuğunun yanına koşmuştu. Zenginer, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 saniye süren depremde can kaybı yaşanmazken, sarsıntı korku dolu anlar yaşatmıştı.

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme video çektiği esnada yakalandı. Çığlık atarak oğlunun yanına koştuğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

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“BEYNİMDEN VURULDUM”

Yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan Fulya Zenginer ''Milan dün pek anlamadı. Onlar babasıyla terastaymış, ben koşarak gittim koridorda oyun ablasını gördüm, Milan nerede dedim o da donup kalmış cevap veremedi.

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Teras kapısının da açık olduğunu gören ben, orada ufak çaplı bir beynimden vuruldum. Milisaniyede kafamda yankılanan senaryoları tahmin edersiniz... Sonra terasa fırladım hiçbir şeyden haberleri yok, oyun oynuyorlar. Deli gömleğine bir adım daha yaklaştım yani dün. Şaka bir yana çok şükür kimseye bir şey olmadı'' ifadelerini kullandı.

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