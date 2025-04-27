Depreme düğünde yakalanan kadın bayıldı

Kaynak: DHA

Elazığ'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme düğün sırasında yakalanan bir kadın baygınlık geçirdi.

Elazığ'da saat 21.09'da merkezi Sivrice ilçesi 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 11.31 kilometre olarak ölçülen deprem Elazığ'ın tüm ilçelerinden hissedildiği gibi çevre illerde de hissedildi.

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DEPREME DÜĞÜNDE YAKALANAN KADIN BAYILDI

Elazığ'da depreme düğün salonunda yakalanan davetliler ise büyük korku yaşadı. Ataşehir Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda bir kadın yaşadığı korku nedeni ile bayıldı.

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Diğer konukların müdahalesiyle kadın bir süre sonra kendine geldi. Depremin ardından düğün tekrar kaldığı yerden devam etti

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