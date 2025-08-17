Depreme hazırlık yok, sadece hamaset var!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti;

DEPREME HAZIRLIK YOK, SADECE HAMASET VAR

17 Ağustos depreminin üzerinden 26 yıl geçti. Hâlâ depremler çürük binalar nedeniyle can alırken, göstermelik kentsel dönüşümlerin dışında bir şey yapılmıyor.

ATILAN ADIMLAR YETERSİZ

17 Ağustos 1999’da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde resmi verilere göre, 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 781 kişi yaralandı, 285 bin 211 ev ve 42 bin 902 işyeri hasar gördü. Doç. Dr. Bülent Özmen de 26 yılda Türkiye'de 448 bin deprem kaydedildiğini belirterek "Her 6,5 yılda bir, 7'den büyük depremle karşılaşıyoruz. 1999'dan bu yana depremlerde 77 bine yakın kişi hayatını kaybetti. 26 yılda yasal, hukuki ve teknik alanda pek çok adım atıldı ancak her depremde yaşanan yıkımlar bunların yeterli olmadığını ortaya koydu” dedi.

‘HAZIR DEĞİLİZ’ İTİRAFI GELİYOR

İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Hüseyin Talak ise “Türkiye’de 6 milyon civarı yapının riskli olduğu ifade edilmektedir. Bu da toplam yapı stokunun yüzde 60'ı” dedi. Talak, “Yani, yetkili kurumlar tarafından bile açıkça yapılarımızın çoğunun depreme karşı hazır olmadığı itiraf edilmektedir. Yani, devlet Türkiye'de 6 milyon civarı yapının olası bir depremde ağır hasar alabileceğini tahmin etmekte; ancak bu yapıların hangileri olduğunu bilememektedir. Böyle olunca da yıkımlar kaçınılmaz oluyor” ifadelerini kullandı.

RİSKİ BÜYÜK ŞEHİR İSTANBUL

Büyük depremin beklendiği İstanbul’da yüz binlerce bina hâlâ dönüştürülmeyi bekliyor. Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Şimşek, “Bakanlık verisine göre, 26 yılda kentsel dönüşüm yöntemiyle İstanbul’da sadece 695 bin konutun dönüşümü sağlandı, 93 bin konut ise dönüştürülmeye devam ediyor ve 2000 öncesi yapıların yüzde 16’sı yeni yönetmeliklere göre inşa edilmiş durumda. 2000 sonrası inşa edilen tüm yapıların deprem dirençli olduğunu varsayarsak, İstanbul’da 3 milyon 800 bin riskli konut var demektir” dedi.