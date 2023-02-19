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Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 24 kişi tutuklandı

Türkiye'deki deprem felaketine ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 129 kişinin gözaltına alındığı, 24'ünün tutuklandığı bildirildi.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 13:51
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Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 24 kişi tutuklandı

Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 24 kişi tutuklandı
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Emniyet Genel Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 129 kişinin gözaltına alındığı, 24'ünün tutuklandığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin çevre illerden de hissedildiği aktarılan açıklamada, "Depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 775 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 441 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 129 şahıs gözaltına alınmış, 24'ü tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suiistimal etmek amacıyla oluşturulan 76 oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik internet sitesinin kapatılmasının sağlandığı bildirilen açıklamada, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek, cüzdanların dondurulmasının sağlandığı bildirildi.

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