Depreme meydan okuyan ev

Türkiye’de Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Fay Hattı başta olmak üzere 3 büyük fay hattı mevcuttur. Bu fay hatlarının olduğu bölgeler ise ciddi risk bölgesi olarak kabul edilir.

Özellikle bu bölgelerde yaşayanlar başta olmak üzere Türkiye'nin her ilinde deprem korkusu yaşanıyor.

Gelişmiş ülkelerin çoğunda kullanılan çelik yapı sistemi, Türkiye'de de tercihlerin ilk sırasında yer almaktadır. Çünkü çelik yapı sistemi üretiminde kullanılan son teknoloji sistemleri ve çelik konstrüksiyonu sayesinde güvenliğin öne çıktığı bir yapı sistemi olarak diğer yapılardan çok farklıdır.

Marmara Yapı’nın sahibi Yakup Yılmaz, ’’Betonarme bir yapıda hayat bir yıldan önce başlamaz. Çelik konstrüksiyonda ise sözleşme yaptıktan 60 gün sonra evde yaşam başlar’’ diye konuştu.

YÜZDE 50 DAHA UCUZ

20 yıldan bu yana Türkiye’nin dört bir yanında çelik evler inşa ettiklerini belirten Yılmaz, "Şirket olarak ülkenin her tarafında çelik konstrüksiyon yapılar imal ediyoruz. Üstelik çelik yapılar betonarmeye nazaran yüzde 50 daha ucuz. İnsanların bu anlamda konut ihtiyacının çelik yapılara doğru yönelmesi daha önemli. Bunun için çelik yapılar çok revaçta" dedi.

ÇELİK, EKONOMİKTİR

Ön üretimli, fabrikasyon taşıyıcı elemanlar, düşük fiyata yüksek kalite sağlamakta ve inşaat süresini çok kısaltmaktadır. Çelik, taşıma kapasitesinin ağırlığına oranı en yüksek olan malzemedir. Çeliğin yüksek taşıma kapasitesi sayesinde çelik yapı elemanları, daha küçük kesit ve ölçülerde, daha hafif ve mükemmel kalitelerde üretilmektedir.

Çelik yapılarda taşıyıcı eleman boyutları ahşap ve betona göre çok daha küçük olduğu için çok daha fazla kullanım alanı elde edilmektedir. Bu da yapı alanının daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır..



ÇELİK, DEPREME KARŞI DAYANIKLIDIR

Çelik yapı hafiftir. Yapının kütlesi ne kadar büyük olursa depremde etkileneceği kuvvet de o kadar büyük olacaktır. Deprem kuvvetini azaltacak tek unsur ise yapının hafifletilmesidir. Çelik evler betonarme yapılara oranla yaklaşık 5 kat daha hafiftir. Bu da binaya gelen deprem yükünü 5 kat azaltacaktır.

8 HURDA ARAÇTAN İSKELET YAPILIYOR

Çelik, dayanıklı ve tekrar kullanılabilen bir malzemedir. Çelik binaların sökümünden çıkan malzeme geri kazanılmaktadır. Hafif çelik malzemeden yapılan bir binanın iskeleti 7-8 hurda otomobilden elde edilebilmektedir. Buna karşılık benzer bir yapıyı ahşaptan yapmak için yaklaşık 50 ağacın kesilmesi gerekmektedir.

ÇELİK, HIZLIDIR

Temel ve su basman haricinde betona ihtiyaç olmadığı için çelik Konstrüksiyon un montajı hava şartlarına bağlı kalmaksızın çok hızlı yapılabilmektedir. Bu da sermaye ihtiyacının azalmasına ve inşaat maliyetlerinin düşmesine imkan sağlamaktadır. Çelik bir evin montajı 60 gün gibi kısa bir sürede tamamlanabilmektedir.

ÇELİK, YILDIRIMA KARŞI KORUR

Çelik Konstrüksiyon diğer taşıyıcı sistemlerden farklı olarak yıldırıma karşı da koruma sağlamaktadır. Çünkü çelik iskelet toprağa giden bir yol oluşturarak patlama, ufak çaplı yangın ve kişisel yaralanma risklerini azaltmaktadır.