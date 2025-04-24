Depremi 20 gün önce bildi gündemdeki adam oldu. Dikkatler Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’a çevrildi

İstanbul’un yüreğini ağzına getiren 6.2’lik sarsıntı ve artçıları sonrası deprem yeniden ülke gündemi haline gelince gözler deprem profesörlerinin açıklamalarına çevrildi. Vatandaşlar ülkemizin ünlü deprem uzmanlarının açıklamalarını ekranlardan pür dikkat izlerken profesörlerin beklenen “Büyük Marmara Depremi” hakkında bir biriyle çelişen açıklamaları zihin karmaşası oluşturuyor. Halk hangi deprem uzmanına inanacağını konusunda tereddüt yaşarken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dikkat çeken açıklamalarıyla fark yarattı. Prof. Üşümezsoy’u bu tartışmalarda öne çıkaran da 23 Nisan’da yaşanan 6.2’lik depremi tam 20 gün önce CGTN Türk adlı youtube kanalında duyurması oldu. Prof. Dr. Üşümezsoy o programda İstanbul depremine ilişkin 2 noktaya dikkat çekti ve 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem uyarısı yaptı. Prof. Dr Üşümezsoy "Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. O anlamda ona dikkat etmek gerekir. Ama genel planda büyük deprem söz konusu değil" dedi.

Bu açıklamasının üzerinden henüz 20 gün geçtikten sonra işaret ettiği noktada gerçekleşen 6.2’lik deprem dikkatlerin yeniden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’a çevrilmesine yol açtı.

BÜYÜK DEPREM BEKLEYENLER YANILDI

6.2’lik son depremin ardından haklılığının bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan ve Marmara’da büyük deprem olmayacağı görüşünde ısrar eden Prof. Dr. Üşümezsoy şu değerlendirmeyi yaptı:

Marmara Denizi'nde de büyük deprem olacak diyenler Marmara Denizi'nde iki tane olguyu yok ediyorlardı. 1894'te Çınar Çukurunda büyük fay kırılmış ve enerjisi bitmiş. 1912'de Tekirdağ kırılmış bitmiş. Yalnızca kalan hep belirttiğim gibi Silivri çukurunda kuzeye doğru giden bir fay ile Kumburgaz çukurundaki fay vardır. Bunlar da 6 ile 6,5 arasında deprem yapar diye vurguluyorduk.

2019'da Silivri’de olan deprem bu fay üzerine olmuştu. Şimdi yine bu fayda oldu. Ama buradan çıkıp da ‘Eyvah büyük deprem gelecek’ diyen arkadaşlara şunu sormak lazım:

2000 yılında, ‘2 yıl içinde 8’lik deprem geliyor’ dedikleri yerde 2 yıl geçti, 2002 yılında kimse sormadı, ‘Hani 8’lik deprem geliyordu’ diye…

Daha sonra ‘10 yıl içinde olur’ denildi. Aynı şekilde bunlara yine sormadılar, ‘7.8'lik 8'lik deprem olacaktı’ diye…

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ADALAR FAYI ÖLÜ BİR FAY

Daha sonra bunlar Silivri Çukuru, Kumurgaz ve Yeşiköy arasında 7’lik depreme indi. Fakat Kumburgaz çukuru ile Silivri çukurundaki fay en fazla 6,5 deprem yapardı, 7,5 yapmazdı. Çünkü o fayın doğuya doğru İstanbul'da devamı Büyükçekmece Yeşiköy arasındaki fay, adalar fayının devamıydı. Adalar Fayı ölü bir faydı…

Şimdi herkes beni tebrik ediyor. “Siz yeri ve büyüklüğü nokta olarak aynen vurguladınız. Büyük deprem gelecek diyenlere bu büyük bir karşı duruş olmalı. Adam tam fayın yerini ve fayın büyüklüğünü söyledi. Siz ise adalar fayında olacak diyordunuz. Şimdi buradan kalkıp da büyük deprem olmaz demeye nasıl yüzünüz tutuyor. Çünkü 99'dan beri söylediklerinizin hepsi çöpe atıldı.” diyorlar.

1999’DAN BERİ SÖYLÜYORUM AMA…

Ben 99'dan sonra dedim ki; fay adalarda değil Kumburgaz çukurunda ve daha büyüğü ise Düzce'de… Düzce'deki deprem oldu, Kumburgaz çukuru veya Silivri'deki fay aktif olarak çalışıyor orada. Bugün herkesin merak ettiği konu tarihçesi değil, orada 6.2'lik deprem ve bir tane daha 6.2'lik depremdir. 6,5'luk deprem potansiyeli burada heylanları çalıştıran bir durum yoksa bir sorun oluşturmuyor. Daha evvel bu adalar fayında deprem olmayacağını belirtmiştik. Her zaman söylediğim gibi yalnızca Kumburgaz çukurundaki ve Silivri çukurundaki bu fay hatları söz konusudur. Ama onlar söylendiği gibi 7’lik bir deprem yaratmaz. Çünkü Büyükçekmece ile Yeşilöy arasındaki fay adalar fayının devamıdır. Şimdi artçılar olabilir ama onlar büyük bir depremi getirmez.

Büyük bir Marmara depremi beklenmiyor. Bunu 99'da söyledim bunu söyleyenlerin hepsi de yüzü yere bakıyor. 2002'de büyük 8'lik depremi olacak dedi. Ne o fay vardı, ne de o deprem. Büyük deprem olacak diyen arkadaşlar deformasyonu GPS'lerle ölçerek konuşan arkadaşlar değil, data eti yok. 6.8'den büyük deprem olmaz, bunlar 7.8’lik ve 8’lik depremden bahsediyordu.