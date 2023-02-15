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Depremin 10. gününde mucize kurtuluş

Depremin 10. günü yeni bir mucize yaşandı. 42 yaşındaki Melike İmamoğlu 222 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 10:34
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Depremin 10. gününde 222 saat sonra mucize kurtuluş

Depremin 10. gününde mucize kurtuluş
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Kahramanmaraş’ta 42 yaşındaki Melike İmamoğlu depremin 10. günde sağ olarak kurtarıldı.

Hayrullah Mahallesi Özdemirler Apartmanı’nda enkazda çalışma yapan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekipleri imdat sesi üzerine enkazın altına yöneldi. Ekipler 42 yaşındaki Meryem İmamoğlu’nun hayatta olduğunu belirledi ve temasa geçti. Bunun üzerine de zamanla yarış başladı.

Yapılan çalışmalar sonrası 42 yaşındaki Meryem İmamoğlu, UMKE ekiplerinin damar yolu açıp serum takmasıyla enkazdan çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen İmamoğlu’nun şuurunun açık olduğu öğrenildi.

İNDAK ekipleri, rekor kıran hayata dönüş operasyonu sonrası bir canı daha hayata döndürmenin sevinciyle hatıra fotoğrafı çektirdi

Öte yandan 77 yaşındaki Fatma Güngör, Ali Taş Mahallesi'ndeki 7 katlı Merve Apartmanı'nın enkazından 212 saat sonra kurtarılmıştı.

NELER OLDU?

Şubat Pazartesi günü, sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te de Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm verdiklerini açıkladı.

Daha önce 7 gün milli yas ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen bu 10 il için 3 ay süreyle OHAL ilan etti. OHAL kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Depremin onuncu gününde de arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şimdiye kadar açıklanan can kaybı sayısı 35 bin 418, yaralı sayısı 105 bin 505. 

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