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Felaketin 7. gününde büyük mucize. Depremin 149. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin 7. gününde mucizeler gelmeye devam ediyor. Hatay'da enkaz altında kalan bir vatandaş daha kurtarıldı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 10:33
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Depremin 149. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı

Felaketin 7. gününde büyük mucize. Depremin 149. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem başta Hatay, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilde hissedilmiş ve resmi rakamlara göre toplamda 24 bin 617 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaralı sayısı ise 80 bin 278'e yükselmişken depremin ardından bölgede ekiplerin zamana karşı yarışı devam ediyor.

Depremden 149 saat sonra Hatay'ın Antakya ilçesinde 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül, Mutlular Apartmanı'nın enkazından sağ çıkarıldı.

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