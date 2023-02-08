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Adıyaman’da kurtarılan bir kişi enkaz altından ağzında sigara ile çıktı. Asker ve polis ilk gün müdahale etseydi çok kurtulan olurdu

Depremin 3. gününde mucizeler devam ediyor. Adıyaman’da asker ve polislerin yardımıyla orta yaşlı bir adam enkaz altından sigara içerken çıkarıldı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 14:47
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Depremin 3. gününde mucize. Adıyaman’da bir kişi enkaz altından ağzında sigara ile çıktı

Adıyaman’da kurtarılan bir kişi enkaz altından ağzında sigara ile çıktı. Asker ve polis ilk gün müdahale etseydi çok kurtulan olurdu
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Meydana gelen iki büyük depremden etkilenen Adıyaman'da vatandaşlar hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Depremin ikinci gününde polis ve askerler de enkaz altı çalışmalara yardım ediyor.

Adıyaman’da kurtarılan bir kişi enkaz altından ağzında sigara ile çıkması sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan depremin ilk 2 günü AFAD ekiplerinin bölgede çoğu enkaza ulaşamadığı bildirilmişti. Depremin 3. gününde ise bazı bölgelerde asker ve polislerin çalışmalara yardım ettiği görüldü.

CAN KAYBI ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı verilere göre ise şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444.

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Sedat
8.02.2023 15:04
Depremin ilk saatlerinde asker sahaya inseydi bu kurtulandan daha fazlası kurtulurdu ve bu adamın kurtuluşu mucize diye haber olmazdı..  
 
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