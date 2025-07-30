Depremin ardından bölgede yanardağ da patladı!

Kaynak: AA
Depremin ardından bölgede yanardağ da patladı!

Deprem ve tsunaminin yaşandığı Rusya'nın Kamçatka bölgesindeki Klyuçevskaya Sopka Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Rusya'nın Kamçatka bölgesindeki Klyuçevskaya Sopka Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisinden yapılan açıklamada, Kamçatka'da yaşanan deprem sonucu Klyuçevskaya Sopka Yanardağı'nda volkanik hareketlilik yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, yanardağda meydana gelen patlamaya, Kamçatka'daki depremin neden olduğu kaydedildi.

Kamçatka'da 4 bin 500 kişinin yaşadığı Klyuçi köyüne 30 kilometre uzaklıktaki Klyuçevskaya Sopka'nın, Avrasya'nın en yüksek aktif yanardağı olduğu belirtiliyor.

OLAY

Moskova saatiyle 03.00 sıralarında Kamçatka'da 8,8 büyüklüğünde deprem yaşandığı ve bunun bölgede 1952 yılından bu yana meydana gelen depremlerin en şiddetlisi olduğu bildirilmişti.

Deprem ve tsunamiden etkilenen Sahalin bölgesindeki Severo-Kurilsk ve Kamçatka bölgesindeki Petropavlovsk-Kamçatskiy kentlerinde acil durum ilan edilmişti.

Can kaybının olmadığı olayda, şehirlerdeki bazı binalar hasar görmüştü.

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