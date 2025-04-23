İstanbul depreminin ardından camiden anons yapıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul depreminin ardından camiden anons yapıldı

Silivri'de bulunan Piri Mehmet Paşa Camii'nden depremle ilgili anons yapıldı.

Silivri'de bulunan Piri Mehmet Paşa Camii'nden depremle ilgili anons yapıldı.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6,9 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Silivri'de bulunan Piri Mehmet Paşa Camii'nden deprem ile ilgili anons yapıldı. Anonsta, "Saygıdeğer vatandaşlarımız, geçmiş olsun. Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmenizi kısa mesaj servisi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin" diye anons yapıldı.

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