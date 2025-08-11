Depremin ardından DMM’den bilgi kirliliği uyarısı

Balıkesir Sındırgı’da gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından sosyal medyada yayılan asılsız iddialara karşı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi harekete geçti.

Merkez, afet anlarında panik ve kaosa neden olabilecek bilgi kirliliğine dikkat çekerek, deprem sonrası en sık rastlanan dezenformasyon türlerini ve bunlara karşı alınması gereken tedbirleri açıkladı.

Açıklamada, depremin yol açtığı can kaybı ve zarar miktarına dair abartılı ya da tamamen uydurma bilgilerin paylaşılabileceği, bu tür dezenformasyonların afetin gerçek boyutunu çarpıtarak halk arasında gereksiz paniğe neden olduğu ve bu tür iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

DMM tarafından yapılan uyarılarda, "Afet sonrasında, kurtarma çalışmalarına dair sahte haber ve görüntüler dolaşıma sokulabilir. Bu paylaşımlar hem vatandaşları yanıltır hem de ekiplerin çalışmalarını sekteye uğratabilir. Gerçek bilgiler yalnızca yetkili kurumların açıklamalarından teyit edilmelidir. 'Yardım ekipleri bölgeye alınmıyor' ya da 'yardımlar depolarda bekletiliyor' gibi asılsız iddialar sosyal medyada hızla yayılabilmektedir. Bu tür içerikler, halkın güvenini zedeleyip yardımların etkin dağıtımını olumsuz etkileyebilir" ifadelerine yer verildi.