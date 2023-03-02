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Malatya kayısısına "deprem" tehdidi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından, Türkiye'de kayısı üretiminin kalbi olan Malatya'da kayısı ihracatının da durumdan olumsuz etkilenebileceği değerlendiriliyor.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 01:01
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Depremin ardından kayısı ihracatının nasıl etkileneceğine dair açıklama gledi

Malatya kayısısına ''deprem'' tehdidi
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(İHA)- Konuyla ilgili açıklamada bulunan Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, "Biz bu durumu iki boyutta değerlendiriyoruz. Birinci boyutu teknik taraf, yani üretimin sürdürülebilirliği ve devamlılığı açısından çok önemli.

Çünkü tarımsal üretimde tedarikçilik yapan zirai ilaç, gübre, tohum bayileri ve iş yerlerinin birçoğunun depremde hasar görmesinden dolayı tedarikteki sıkıntılar, nasıl karşılanacağı konusunda endişeler söz konusu. Üretimin devamlılığını sağlamak adına çalışmalarımız devam ediyor.

"İŞGÜCÜ KAYBI SÖZ KONUSU OLACAK"

Malatya'ya özellikle dünya kayısı başkenti diyoruz. Kayısı üretiminde dünyada en çok ihracatta hak payına sahip olan bir şehir.

Bu nedenle de tarımsal üretimin sürdürülmesi lazım. Sosyal açıdan baktığımızda da insanların depremden dolayı etkilenmesi ve depremde kalacak mekanlarının kalmamasından dolayı birçok kişinin il dışına gitmesi, önümüzdeki birkaç gün içerisinde tarımsal üretimin tekrar faaliyete geçmesi, mevsimsel olarak bu anlamda ciddi aksaklıklara sebebiyet verecek. 

Kırsal alanlardaki mekanların hasar görmesi, son yıllarda özellikle kırsal alanlardan kentlere göçün yoğunluğu ve yaz aylarında gidip tarımsal faaliyetler yürütmeleri nedeniyle bu anlamda da sosyolojik olarak bir iş gücü kaybı söz konusu olacak” diye konuştu.

Çiçek, kuru kayısının işlenmesi konusunda işçilikte yaşanabilecek sıkıntılarla ihracat miktarının üretimden kaynaklı olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

Dünyanın kayısı başkenti Malatya'da, 2022 yılında 76 bin 355 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 402 milyon dolar gelir elde edilmişti.

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