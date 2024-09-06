Depremin merkezi Kahramanmaraş’a ‘Ahilik Beratı’ verildi

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan yıkıcı depremin ardından, sektördeki zorluklara rağmen tüketicilere uygun fiyatla hizmet sunmaya devam eden Altın Kaşık Ev Yemekleri işletmesi, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Memiş'in katılımıyla düzenlenen törende Ahilik Beratı'na layık görüldü.

Törende konuşan Mehmet Akif Memiş, Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Savaşı’ndaki kahramanlıklarıyla tarihe geçen bir şehir olduğunu hatırlatarak, bu kültürel mirasın yaşatılmasında İbrahim Yılmaz’ın gösterdiği örnek davranışların önemli bir rol oynadığını vurguladı. Memiş, "Deprem felaketinin ardından piyasa koşullarına rağmen uygun fiyatla hizmet sunma konusundaki azmi ve özverisi, ahilik kültürünün en güzel yansımalarından biridir. Bu tavrıyla hem esnaf camiasına hem de genç nesillere örnek olmuştur" dedi. Ayrıca, bu davranışın Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından da takdir edildiğini belirterek, İbrahim Yılmaz’ın ahilik bilincini yeniden canlandırdığı için ödüllendirildiğini söyledi.

İşletmenin sahibi İbrahim Yılmaz ise, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Altın Kaşık Ev Yemekleri’nin 2019 yılında kurulduğunu, ancak pandemi nedeniyle bir süre kapatmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Yılmaz, "Deprem felaketi sonrası ilk şubemiz yıkıldı, ancak bir vatandaşın yardımıyla yeni bir dükkân kiralayarak Kahramanmaraş’a yeniden hizmet vermeye başladık. Hizmet kalitemizi ve fiyatlarımızı koruyarak, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Halkımıza ve devletimize bu süreçte bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum" diyerek, duygularını paylaştı.

Ahilik Beratı ile onurlandırılan bu ödül, Kahramanmaraş esnafının dayanışma ve fedakârlık ruhunu yeniden gündeme taşıdı ve Yılmaz’ın çabaları, bölgedeki diğer esnaflara da ilham kaynağı oldu.