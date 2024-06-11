Depremin vurduğu bölgede elektrik telleri bomba gibi patladı

Hatay’ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde bulunan elektrik tellerinde patlama meydana geldi.

Patlamanın sık sık tekrar ettiği de belirtildi. Patlamanın elektrik genleşmesinden dolayı yaşandığı değerlendirliyor. Art arda çıkan kıvılcımlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

Mahalle sakini Hamza Midilli, “Üç günden beri bu şekilde tellerden ateş çıkıyor, nereden baksanız bir dakika sürüyor. Videoya çekenler oldu ihbar edenler de olmuş, çıktığı günden beri ihbar ediliyor fakat ilgilenen olmadı.

Ben klimalara biraz fazla yüklenildiğini ve o yüzden patlama yaşandığını düşünüyorum. Gündüzlere bir şey olmuyor yalnız 19.00-20.00 civarı oluyor” dedi.