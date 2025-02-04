Depremin yıldönümünde eğitime ara verilecek

Kaynak: AA
Depremin yıldönümünde eğitime ara verilecek

6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 2. yılında anma programları kapsamında Hatay'da okullarda 6 Şubat'ta eğitim öğretime 1 gün ara verileceği bildirildi.

Hatay'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde gerçekleştirilecek anma etkinlikleri nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. Ayrıca anma programına katılacak ve kabristan ziyaretinde bulunacak kamu personellerinin, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde asgari personel bulundurmak kaydıyla bir gün idari izinli sayılacağı da bildirildi.

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