Depremlerin ardından İstanbul'da sıkı denetim! Hasar gören okullar boşaltıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Depremlerin ardından İstanbul'da sıkı denetim! Hasar gören okullar boşaltıldı

İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören 4 okul riskli bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan denetimlerde hasar gören 4 okul riskli bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, 23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından ekiplerce okullarda denetim yapıldı.

İnceleme sonrası Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Katip Çelebi İlkokulu, Silivri Gazi İmam Hatip Ortaokulu ile Üsküdar Halil Rüştü İlkokulunun anaokulu binasının boşaltılmasına karar verildi.

Bugün boşaltılan okullardan Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ek bölümünün duvarlarında çatlaklar olduğu ve bazı yerlerde sıvaların döküldüğü görüldü.

Eğitim öğretime kapatılan okullardaki öğrencilerin ise ilçe milli eğitim müdürlüklerince yakın bölgelerdeki okullara nakledileceği öğrenildi.

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