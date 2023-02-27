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  • Depremlerin ardından tek bir istifa bile gelmemesinin sebebi ortaya çıktı: Depreme dayanıklı makam koltukları

Depremlerin ardından tek bir istifa bile gelmemesinin sebebi ortaya çıktı: Depreme dayanıklı makam koltukları

Sosyal medyada "Depreme dayanıklı makam koltuğu" başlığıyla dolaşıma giren bir video kısa süre içerisinde viral oldu.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 19:56
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Depremlerin ardından tek bir istifa bile gelmemesinin sebebi ortaya çıktı

Depremlerin ardından tek bir istifa bile gelmemesinin sebebi ortaya çıktı: Depreme dayanıklı makam koltukları
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10 kentte büyük yıkıma neden olan depremde yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Bir yandan bölgedeki çalışmalar devam ederken, diğer yandan da cenazeler defnediliyor.

Çifte deprem ve ardından gelen artçılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

İktidar cephesi “müdahalede geç kalındı” veya “yardımlar geç geldi” gibi çokça eleştiriye maruz kaldı.

Şimdi de “hiç mi kimsenin sorumluluğu yok, neden kimse istifa etmiyor” şeklinde eleştirilerin doğal sonucu olarak özellikle stadyumlardan “istifa” sesleri yükseliyor.

İktidar cephesinden MHP lideri Devlet Bahçeli’nin vatandaşın doğal hakkı olan protestolara karşılık müsabakaların ya seyircisiz ya da ‘gerekli tedbirlerin alınarak’ oynanması gerektiğini söylemesi ve ardından kulüpler ve taraftarlar üzerinde kurulan baskı tartışmaları daha da alevlendirdi.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin gölgesinde sosyal medyada “Depreme dayanıklı makam koltukları” başlıklı bir video hızla yayıldı. Söz konusu videoda şu ifadeler kullanılıyor:

“Dünyada bir ilk. Hiçbir felaketten etkilenmeyen en büyük depremlere bile dayanıklı yapısıyla depreme dayanıklı makam olduğu tüm yetki sahiplerinin gözdesi. Dışarıda kıyamet koparken makamınıza huzur içinde oturun. İstifa etmeyin istifade edin.”

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