Depremlerin ardından yakınlarının cenazelerine bile ulaşamadılar

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 11 il etkilenmiş ve 50 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Depremlerin ardından 6 ay geçmesine rağmen çok sayıda vatandaş, kayıp yakınlarının cenazelerine ilişkin herhangi bir bilgi alabilmiş değil.

YAKINLARININ CENAZELERİNE ULAŞAMADILAR

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat-20 Şubat tarihlerinde meydana gelen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerinin ardından hâlâ aile bireylerine ulaşamayan yurttaşlar olduğuna vurgu yaparak Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

Deprem bölgesindeki kayıp vakalarının detaylıca araştırılmasını isteyen Kara, ailelerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu önergede şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli ve 20 Şubat Hatay merkezli depremlerin üzerinden 6 ayı aşkın süre geçmesine rağmen, depremden etkilenen 11 ilde hâlâ aile bireylerine ulaşamayan yurttaşlarımız mevcuttur. Deprem bölgesindeki kayıp vakalarının detaylıca araştırılması ve yapılacak tespitlerle ailelerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Anayasa’nın 98. TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. Maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."