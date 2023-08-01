Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy depremin İzmirlileri nasıl etkilediğini açıkladı

YENİÇAĞ – Özel Haber / Serhat AĞA

İzmir’in Buca ilçesinde saat 18.36 sularında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yapılan açıklamaya göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmadı. İzmirlileri korkutan depremin ardından Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Yeniçağ’a açıklamalarda bulundu.

Şiddet eğrilerini inceleyen Üşümezsoy, depremin Körfezin delta ile dolmuş zeminlerinde daha şiddetli hissedildiğini açıkladı.

İZMİR’DE BEKLENİLEN DEPREM DEĞİL

4 büyüklüğündeki depremin İzmir’de beklenilen deprem olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Üşümezsoy, “Bu 4’lük deprem de sürekli İzmir'de beklenen deprem olarak ileri sürülen Tuzla fayında olan bir deprem değildir. Tam tersi Tuzla fayını çalıştırmaktan çok ötede, körfezi açan gerilme kuvvetlerinden oluşan bir depremdir.” şeklinde konuştu.

“HERHANGİ BİR STRES SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Depremin Tuzla fayı üzerinde bir stres biriktirmediğini açıklayan Üşümezsoy, “Tuzla fayı üzerinde bir stresin birikmiş bir stres gösterilmemektedir. Daha düzgün bir ifadeyle bu deprem bölgedeki kuzey güney gerilmeyle oluşmuş bir depremi gösterir. Oysa Tuzla Fayı yan atımlı bir fay olarak tanımlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“ÇÖKEN BÖLGELER DELTA ÇÖKELLER OLDUĞU İÇİN YÜKSEK HİSSEDİLİYOR”

Meydana gelen depremin açıklanan şiddetten daha fazla hissedildiği yorumlarına da cevap veren Üşümezsoy, “Çöken bölgeler içinde genç delta çökeller dolduğu için bu bölgede deprem çok daha yüksek hissedilmektedir” dedi.