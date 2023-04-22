Depremzede 34 bin 985 öğrenci okuluna döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden diğer illere nakil olan 34 bin 985 öğrencinin kendi okullarına geri döndüğünü bildirdi.

Depremzede 34 bin 985 öğrenci okuluna döndü

Editör: Özge Ceren Çimen

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesindeki seferberlik ruhumuz ve devletimizin her türlü imkanıyla okulların kapısının en kısa sürede çocuklarımıza açılmasıyla yaşam, olağan akışına döndü. Deprem sonrasında diğer illere naklini aldıran çocuklarımızdan 34 bin 985'i okuluna geri döndü." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, depremin yaşandığı illere dönüş yapan öğrenci sayısına ilişkin bilgilerin bulunduğu bir grafik de yer aldı. Grafiğe göre, depremden sonra kendi okullarına dönen 34 bin 985 öğrencinin şehirlere göre dağılımı şu şekilde:

"Kahramanmaraş 9 bin 153, Hatay 6 bin 675, Gaziantep 6 bin 617, Malatya 3 bin 829, Adıyaman 3 bin 188, Adana 1893, Osmaniye 1417, Şanlıurfa 1032, Diyarbakır 998 ve Kilis 183."

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Eid Mübarak nedir? Eid Mübarak ne demek, ne anlama geliyor? Keşfet
Eid Mübarak nedir? Eid Mübarak ne demek, ne anlama geliyor?
Ömer Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu Spor
Ömer Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu farz mıdır? Keşfet
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu farz mıdır?
Yılmaz Morgül'den aşk itirafı! “Evlenmeyi düşünüyorum” Magazin
Yılmaz Morgül'den aşk itirafı! “Evlenmeyi düşünüyorum”
Bu telefon modellerini kullananlar dikkat. Dev teknoloji markası uyardı Teknoloji - Otomotiv
Bu telefon modellerini kullananlar dikkat. Dev teknoloji markası uyardı
22 Nisan Dünya Günü nedir? 22 Nisan Dünya günü neden kutlanıyor? Keşfet
22 Nisan Dünya Günü nedir? 22 Nisan Dünya günü neden kutlanıyor?
Bayram Trabzonspor'a uğramadı! Spor
Bayram Trabzonspor'a uğramadı!