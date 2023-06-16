Depremzede aile uyandıklarında hayatının şokunu yaşadı. Vicdanların da fay hattı kırılmış

Kayseri’de hırsızlar, bir depremzedenin Kahramanmaraş’taki depremde hasar gören evlerini yaptırmak için borç aldığı 500 bin TL değerinde altın ve nakit parayı çaldı.

Depremzede aile uyandıklarında hayatının şokunu yaşadı. Vicdanların da fay hattı kırılmış

İHA’nın haberine göre, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde evleri hasar alan Bayram Bayır ve ailesi Kayseri’ye geldi. Kayseri’de kiralık bir ev tutarak yaşamını sürdüren Bayram ailesi sabah kalktıklarında neye uğradıklarını şaşırdı. Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Bayır ailesinin hava almak için açık bıraktıkları balkon kapısından içeri girerek, yatak odasına gizlenmiş içi altın ve para dolu çantayı buldu.

Hırsızlar, çantanın içerisinde bulunan 248,75 gram altın, 2 yarım altın, 2 bin dolar ve 5 bin TL’ye yakın nakit parayı alarak, kayıplara karıştı. Çantanın içerisinde bulunan para ve altınların kredi borcu olduğunu ve çalınan altın ve paralarla depremde hasar gören evlerini yaptıracaklarını söyleyen Bayram Bayır, “Buraya Kahramanmaraş’tan depremzede olarak geldik. Kayseri’de Yenimahalle’de bir ev tuttuk. Gece yatıyorduk. Eşim ikiz çocuklarımıza hamile olduğu için ve havasız kaldığı için balkonun kapısını hafif açık bıraktık. Odamızdan içeri giriyorlar ve çantanın içerisinde bulunan yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyasını alıp, götürüyorlar. Biz bu parayı kredi çektik. Krediyi de Kahramanmaraş depreminde zarar gören ağır ve orta hasarlı evimizi yaptırmak için çekmiştik. Buradaki bütün birikimlerimiz gitti. Bu şahısların ve çalınan ziynet, para ve dövizlerimizin bulunmasını istiyoruz. Evde başka hiçbir yere dokunmamışlar. Direkt gelip, çantadan almış ve gitmiş. Başka hiçbir malzemeye dokunmamış ve odaya girmemiş. Biz yetkililerden bu suçluların bulunmasını istiyoruz. Tek ricamız budur” ifadelerini kullandı.

Bayram Bayır’ın eşi Ülger Bayır ise yetkililerden altın ve paralarla birlikte suçluların yakalanmasını istedi. Ülger Bayır; “Biraz rahatsız olduğum için sıcak oluyordu. Balkon kapısını açarak, yatmıştım. Biraz hava almak istemiştik. Uykuya dalmışız. Oradan içeri girerek, paramızı, dövizimizi ve altınlarımızı almışlar. Yetkililerden ziynet eşyalarımızın bulunmasını istiyoruz. Altını ve paraları Kahramanmaraş’taki dairelerimizi yaptırmak için almıştık” dedi.

aw915398-01.jpg

aw915398-02.jpg

aw915398-03.jpg

aw915398-04.jpg

Öne Çıkanlar
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Son Haberler
Balık yedikten kaç saat sonra süt içilir Sağlık
Balık yedikten kaç saat sonra süt içilir
Şimşek ile görüşen TÜSİAD'dan yerden yere vuran açıklama. Patronlar son duruma isyan etti Güncel
Şimşek ile görüşen TÜSİAD'dan yerden yere vuran açıklama. Patronlar son duruma isyan etti
Balat çetesine dava! Gece kulübüne planlı saldırı düzenlemişler Güncel
Balat çetesine dava! Gece kulübüne planlı saldırı düzenlemişler
Olympiakos hükmen şampiyon oldu Spor
Olympiakos hükmen şampiyon oldu
Al Pacino 83 yaşında baba oldu! Bebeğin cinsiyeti ve adı açıklandı Magazin
Al Pacino 83 yaşında baba oldu! Bebeğin cinsiyeti ve adı açıklandı
Gemlik zeytinine AB tescili Ekonomi
Gemlik zeytinine AB tescili