Depremzede ailenin konteyneri alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA

Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan yangında depremzede ailenin kaldığı konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Samandağ ilçesi Vakıfköy Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan bir konteyner kentte, depremzede ailenin kaldığı konteyner da yangın çıktı.

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Dumanların yükseldiği konteyner yangınına ilk müdahale vatandaştan geldi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların müdahalesi devam ettiği sırada itfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

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