Depremzede aileyle buluşan Dekan Timur'dan anlamlı paylaşım



Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Timur, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından Ordu'ya yerleşen bir depremzede aileyle yaşadığı anlamlı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında ailenin sağlıkla ilgili tüm ihtiyaçlarında yanlarında olmaktan ve yüzlerindeki tebessüme ortak olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Timur, " Kahramanmaraş'tan deprem sonrası Ordu'ya gelen bu güzel aileyle tanışmak bana çok şey kattı. Onların sağlıkla ilgili her ihtiyacında yanlarında olmak, yüzlerindeki tebessüme ortak olmak benim için tarif edilemez bir mutluluk. Bazen küçücük bir dokunuş, bir tebessüm, bütün acıların üstüne umut serpebiliyor. İyi ki yollarımız kesişti..." ifadelerini kullandı.

Bu sıcak ve umut dolu buluşma, depremzedelerin yaralarını sarmaya devam eden toplumsal dayanışmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Prof. Dr. Hakan Timur'un bu duyarlı davranışı, küçük bir destekle bile büyük farklar yaratılabileceğini göstererek takdir topladı.