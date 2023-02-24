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Depremzede anne adayları takibe alındı

Afetzede anne adaylarının sağlık durumlarının kontrolü ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla gebe veya yakınlarına telefonla ulaşılarak, tıbbi yardıma ihtiyaçları olup olmadığı soruldu, gereklilik halinde 112 ve ambulans desteği sağlandı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 14:32
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Depremzede anne adayları Sağlık Bakanlığının takibinde

Depremzede anne adayları takibe alındı
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Sağlık Bakanlığınca, depremzede gebelerin sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinde kayıtlı 10 bin 789 hamile ya da yakını telefonla arandı, 5 bin 431'iyle görüşme gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, acil ve afet durumlarında toplumun diğer gruplarına göre daha çok etkilenen hassas gruplar içinde yer alan hamilelere yönelik depremler sonrası çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Bakanlık tarafından anne adaylarına, gebeliğinin son ayında olanlara öncelik verilmek suretiyle, doğrudan ulaşıldı. Deprem bölgesinde kaydı bulunan ve özellikle gebeliğinin son 3 ayında olanlar tespit edildi.

Son ayında olanlardan başlayarak, hamilelere ulaşan sağlık personelince, tıbbi yardım ihtiyacı olanlara destek sağlandı. Bugüne kadar deprem bölgesinde kaydı olan 10 bin 789 anne adayı ya da yakını telefonla arandı ve 5 bin 431 hamile veya yakınıyla görüşüldü.

"İhtiyaç halinde 112 ve ambulans desteği sağlandı"

Anne adayları ve yakınlarıyla yapılan görüşmelerde, hamilelerin ve lohusaların hem kendilerinin hem de bebeklerinin sağlığını koruyabilmesi, riskli durumların erken dönemde fark edilebilmesi için sağlık kontrollerini aksatmamaları gerektiği belirtildi. Görüşmelerde, gebeliğinin erken döneminde olanların, sağlık kuruluşlarına başvuruları sırasında gebe olduklarını sağlık personeline bildirmelerinin önemli olduğu vurgulandı.


AA

 

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