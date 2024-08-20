Depremzede çocuğun hayali gerçek oldu

Kaynak: AA
Depremzede çocuğun hayali gerçek oldu

Hataylı depremzede çocuğun statta maç izleme talebi yerine getirildi. Doruk Küçük'ün mutluluğu görülmeye değerdi.

Hatay’da yaşayan 12 yaşındaki depremzede Doruk Küçük’ün Hatayspor maçını izleme hayali gerçek oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Doruk, sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’e mesaj atarak Hatayspor maçını tribünden izlemek istediğini belirtti.

Başkan Öntürk’ün talimatıyla harekete geçen belediye yetkilileri, Doruk ve ailesini Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Mersin Stadyumu’nda oynanan Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçına davet etti.

Maçı locadan izleyen Doruk, 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat ve futbolcularla bir araya gelerek formasını imzalattı.

Doruk Küçük, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve yetkililere teşekkür etti.

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