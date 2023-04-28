Depremzede çocuklar ebru sanatıyla tanıştı

Hatay ve Gaziantep’ten Menteşe'ye gelen ve Şehit Yarbay Alim Yılmaz Anaokulu’nda öğrenim gören 13 çocuk ebru yaptı.

Depremzede çocuklar ebru sanatıyla tanıştı

Depremzede çocuklar, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde Menteşe Belediyesi Ebru Sanatçısı Yavuz Merih Ulubay’ın yönlendirmesi ile ilk kez ebru sanatı ile tanıştı.

İlçeye gelen depremzedeler için pek çok çalışma yaptıklarını kaydeden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşe'mize gelen depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında pek çok çalışma yürütüyoruz. Bugün de depremzede miniklerimiz ilk kez ebru sanatıyla tanıştılar. Yaratıcılıklarını kullanarak ebru yaptılar ve eğlenceli vakit geçirdiler” dedi.

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