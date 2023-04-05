Depremzede çocuklar için çağrı: Çocuksuz kitap kalmasın

ANKA'da yer alan habere göre, Depremin gerçekleştiği ilk günden bu yana birçok şekilde afet bölgesi için dayanışmayı büyüten Efes Selçuk Belediyesi şimdi de depremden etkilenen çocuklar için kentli vatandaşlardan gelecek kitap ve oyuncak desteğini afet bölgesine ulaştıracak.



Her yaştan çocuk için Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde toplanacak kitap ve oyuncakların afet bölgesine sevki gerçekleştirilecek. Gerekli durumlarda 0232 892 17 20 numaralı telefondan Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi ile iletişime geçilebilecek.



