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Depremzede çocuklar için çağrı: Çocuksuz kitap kalmasın

Efes Selçuk Belediyesi deprem için başlattığı dayanışma zincirini büyütüyor. “Kitapsız Çocuk Kalmasın” sloganıyla başlatılan son çağrıda deprem bölgesindeki çocuklar için Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde kitap ve oyuncak toplanacak.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 12:29
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Depremzede çocuklar için çağrı: Çocuksuz kitap kalmasın

Depremzede çocuklar için çağrı: Çocuksuz kitap kalmasın
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ANKA'da yer alan habere göre, Depremin gerçekleştiği ilk günden bu yana birçok şekilde afet bölgesi için dayanışmayı büyüten Efes Selçuk Belediyesi şimdi de depremden etkilenen çocuklar için kentli vatandaşlardan gelecek kitap ve oyuncak desteğini afet bölgesine ulaştıracak.

Her yaştan çocuk için Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde toplanacak kitap ve oyuncakların afet bölgesine sevki gerçekleştirilecek. Gerekli durumlarda 0232 892 17 20 numaralı telefondan Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi ile iletişime geçilebilecek.

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