Depremzede çocuklar için ‘oynaya oynaya gelin çocuklar’ etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından kente gelen küçük çocukların yaşadıkları travmayı daha kolay atlatabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen ‘Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar’ etkinliği ile geçici barınma merkezlerinde kalan çocuklar, birbirinden eğlenceli aktivitelerle keyifli zaman geçirdi.

Depremzede çocuklar için ‘oynaya oynaya gelin çocuklar’ etkinliği

Geçici barınma merkezlerinden gıda ihtiyacına, ulaşımdan psikososyal desteğe, eğitimden sağlığa kadar tüm imkanlarını depremzede vatandaşlara sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, felaketi yaşayan çocukları da unutmadı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar’ isimli projeyle, geçici barınma merkezlerinde kalan çocukların eğlenceli zaman geçirmesi amaçlandı.

MATYAR: “AMACIMIZ ÇOCUKLARIN AFET DURUMUNDAN KOPMALARINI SAĞLAMAK”

Amaçlarının, çocukların afet durumundan kopmaları ve biraz daha eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu söyleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Hizmetleri ve Sanat Toplulukları Şube Müdürü Eylem Matyar, “Afet bölgesinden kentimize gelen ve Büyükşehir Belediyemizin açtığı geçici barınma merkezlerinde konaklayan çocukların, o afet durumundan kopmaları ve biraz daha eğlenceli vakit geçirmeleri için yüz boyama, halat çekme, top taşıma, çömlek yaptırma gibi etkinlikler yapıyoruz. Geleneksel oyunlarla birlikte çocuklara eğlenceli, güzel vakit geçirtmeye çalışıyoruz. Geri dönüşler çok güzel, çocuklar çok eğleniyor, o ortamdan kopuyorlar ve çıkıyorlar” dedi.

ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU OLDU

‘Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar’ etkinliğine katılan çocuklar, mutluluklarını şu sözlerle dile getirdi:

-Muhammed Çağrı: “Burada çok eğleniyoruz. Burası çok güzel. Kılıç yaptık, köpek yaptık, kaşık, çömlek yaptık, halat çekme oyunları oynadık.”

-Meryem Sude Merdem: “Her gün oyuncaklarla oynuyoruz. Kreşe gidiyoruz. Burada 3 öğün yemeğimiz oluyor. Bugün de balondan köpekler yaptık, suratlarımızı boyadık, halat çekme oynadık, dans ettik.”

-Öznur Kurtboğan: “Etkinlikler, yüz boyama gibi şeyler yapıyoruz. Zaman çok güzel geçiyor.”

-Sera Güneş: “Çok eğlenceliydi, çok keyif aldım ve yeni şeyler öğrendim. Arılı bölüme bayıldım. Arı çıkınca çok heyecanlandım.”

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