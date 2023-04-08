Depremzede çocuklar şenliklerle moral buluyor

ANKA'da yer alan haberde, Türkiye’yi vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2’nci ay geride kalırken, Kartal Belediyesi depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor. Hatay’ın Defne ilçesinde depremzede çocuklara bir nebze moral verebilmek için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından etkinlikler düzenleniyor.



Hazırlanan etkinlik programlarında, özellikle yıkımların yoğun olduğu mahallelerdeki parklar ziyaret edilerek, çocukların sevdikleri ve aileleriyle beraber doyasıya eğlenebildikleri oyun ve eğlence atölyeleri kuruluyor. Eğlence dolu çocuk şenliklerinin ilki, Defne’nin Tavla Mahallesi’nde gerçekleşti.



Atölyelerde, minikler; balon kıvırma, sokak oyunları, yaratıcı drama oyunlarına katılarak aileleri ve sevdikleriyle beraber keyif dolu anlar yaşadı. Aileler de çocuklarının mutlu anlarını izleyerek bol bol fotoğraflarını çekti. Etkinliklerde Kartal Belediyesi, depremzedelere patlamış mısır ve pamuk şeker ikram etti.

“ÇOCUKLARIMIZIN BUNA ÇOK İHTİYACI VARDI”

Defne’deki depremzedelerden biri olan Mutiha Öğüncü, deprem bölgesindeki çocukların bu tarz etkinliklere çok ihtiyaç duyduğunu belirterek, “6 Şubat’ı burada çok zor geçirdik. Çocuklarımız çadırlarda hijyensiz bir ortamda yaşıyor. Başka bir yere gittik ama geri dönmek zorunda kaldık. Kartal Belediyesi bizleri hiç yalnız bırakmadı. Çocuklarımız bugün burada çok mutlu oldular. Buna çok ihtiyaçları vardı. Çünkü hala korku içlerinde evlerine giremiyorlar. Kartal Belediyesi’ne sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.



Depremzede Nuran Öğüncü ise “Çok zor dönemler geçirdik. Gülmeyi bile unuttuk. Evimiz yıkıldı, evsiz kaldık. Bu etkinlik, çocuklarımız için çok güzel oldu. Kartal Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Kartal Belediyesi’nin Çocuk Şenlikleri, Hatay’ın Defne ilçesinde belirlenen mahallelerde, Ramazan Bayramı’na kadar devam edecek.