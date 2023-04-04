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Depremzede çocuklara peluş oyuncaklar

İstanbul Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, depremzede çocukların yüzünü bir nebze olsun güldürebilmek için harekete geçti. Masal Müzesi’nde düzenlenen oyuncak atölyesinde gönüllülerin çocuklar için diktiği pelüş ayıcıklar, teslim edilmek üzere deprem bölgesine gönderildi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 10:32
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Depremzede çocuklara peluş oyuncaklar

Depremzede çocuklara peluş oyuncaklar
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ANKA'da yer alan haberde, Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde düzenlenen ‘Oyuncak Atölyesi’, art doll sanatçısı Özlem Işık Sarıhan’ın öncülüğünde Kartallı gönüllü kadınların katılımı ile gerçekleştirildi.

Gönüller, bu kez çocuklara arkadaş olacak pelüş oyuncak yapımı için bir araya geldi.

Kalıplar çizildi, kumaşlar kesildi ve polar kumaştan kesimi yapılan oyuncak ayıcıkların, içleri tek tek dolduruldu ve depremzede çocuklarla hediye edilmek üzere Hatay’a doğru yola çıkarıldı.

Oyuncak atölyesine katılarak etkinliğe destek veren gönüllü kadınlardan oluşan grup, çocukları yaşadıkları bu büyük travmadan biraz olsun uzaklaştırmak hedefiyle oyuncak atölyesine katıldıklarını ve bu oyuncakları kendilerine ulaştırarak depremin oluşturduğu korkuyu azaltmayı amaçladıklarını söyledi.

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