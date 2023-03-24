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Depremzede esnafa faizsiz kredi

Sanayi Bakanı Varank, 11 ilde depremzede işletmelere 1.5 milyon liraya kadar faizsiz kredi verileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 11:28
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Depremzede esnafa faizsiz kredi

Depremzede esnafa faizsiz kredi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 11 ilde depremzede işletmelere 1.5 milyon liraya kadar faizsiz kredi sağlanacağını açıkladı. Deprem bölgesinde 3 milyar liralık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak.

Acil Destek Programından iş yeri; küçük sanayi siteleri (KSS), organize sanayi bölgeleri (OSB) veya bunların dışındaki iş yeri kümelenmelerinde bulunan ve hasar görmüş KOBİ’ler faydalanabilecek.

Bu durumda olan mikro işletmeler 250, küçük işletmeler 500, orta ölçekli işletmeler de 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Hasar durumu ağır ve üstü olan işletmelerde bu limitler yüzde 50 arttırılacak. Orta ölçekli bir işletme ağır hasarlıysa toplam kredi limiti 1 buçuk milyon liraya çıkacak.

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