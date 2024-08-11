Depremzede esnafın iş yerini soyup vurgun yaptılar! Elleriniz kırılsın

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Çayyolu Mahallesi’nde bulunan Soner Dönmez’e ait ahşap iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiler göre, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından devlet tarafından kendisine tahsis edilen ahşap iş yerinde yaşam mücadelesi veren Soner Dönmez, kredi çekerek elektrik ve elektronik eşya satışı yapmaya başladı.

90 BİN TL'LİK VURGUN YAPTILAR

Geçtiğimiz günlerde hırsızlar, ahşap iş yerinin arka kısmını parçalayarak depremzede esnafın iş yerini soydular. Hırsızlar, elektrik tesisatı malzemesi, elektronik eşya ve bir miktar para çalarken, yaklaşık 90 bin TL’lik vurgun yaptılar.

"BAYA ZARARIMIZ VAR"

Yaklaşık 90 bin TL’lik zararlarının olduğunu belirterek Soner Dönmez, “Gece saatlerinde yaşanmış olay. 3-4 kişi olduklarını tahmin ediyoruz. Yaklaşık 90 bin TL’lik zararımız var. Kabloları, içeride küçük ev aletlerini ve kasada bulunan bir miktar parayı çalmışlar. Baya zararımız var” ifadelerini kullandı.