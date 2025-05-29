Depremzede feci şekilde can vermişti... Konteynerde küle dönen kişinin kimliği belli oldu

Adıyaman'da, konteynerde meydana gelen yangında yanarak hayatını kaybeden depremzedenin kimliği belli oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan K2-B konteyner Kent 1882 Numaralı konteynerde yangın çıkmıştı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyümüş ve o esnada içeride bulunan 70 yaşlarındaki bir kişi yanarak feci şekilde hayatını kaybetmişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürülürken yaşlı adamın yanmış cesediyle karşılaşmıştı.

KONTEYNERDE YANARAK ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Feci şekilde hayatını kaybeden kişinin kimliği yapılan incelemeler ve çalışmalar sonrasında belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin 70 yaşındaki Mustafa Filik olduğu belirlendi. Mustafa Filik'in cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.