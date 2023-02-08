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Habertürk'te bir ‘sansür’ vakası daha: Depremzede isyan etti muhabir ne yapacağını şaşırdı

10 ili vuran deprem felaketinde iktidara tepki gösterdiği için yurttaşın 'sesini kısan' Habertürk'te ikinci sansür vakası gerçekleşti. Bu kez muhabir, bir depremzedenin yönetim eleştirisi karşısında panikleyerek konuyu değiştirmeye çalıştı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 04:09
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Depremzede isyan etti muhabir ne yapacağını şaşırdı. Habertürk'te bir ‘sansür’ vakası daha

Habertürk'te bir ‘sansür’ vakası daha: Depremzede isyan etti muhabir ne yapacağını şaşırdı
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Deprem bölgesinde ekiplerin olay yerine geç intikal ettiğini ve desteğin yetersiz kaldığını belirterek tepkisini dile getiren bir vatandaşın sesini yayından alan Habertürk'te skandallar bitmiyor.

Bu kez Kahramanmaraş'ta Habertürk yayınına bağlanan Show TV muhabiri, mikrofon uzattığı bir yurttaşın isyanıyla karşılaştı.

Enkazdan çıkarılan bir kadının, "Enkazdan çıktım ama annem babam ve kardeşim enkazın içinde. Kaç gündür bekliyoruz tek bir araç bile gelmiyor. Hiç kimse asla gelmiyor" sözleri üzerine panikleyen muhabir ise konuyu değiştirmeye çalışarak, "Evet, bunun da altını çiziyoruz. Ekipler Kahramanmaraş'ı karış karış gezmeye çalışıyorlar ama henüz ulaşılamayan noktalar var" dedi.

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