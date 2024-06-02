Depremzede kıza tecavüz etti. Suçunu kabul etti serbest kaldı

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Depremzede kıza tecavüz etti. Suçunu kabul etti serbest kaldı

Hatay vicdanları yaralayan bir cinsel istismar olayı ile çalkalanıyor. Yanında çalışan 17 yaşındaki depremzede G.S’ye defalarca cinsel istismarda bulunan 30 yaşındaki kadın kuaförü M.A suçunu kabul etmesine rağmen serbest bırakıldı.

Fatih ERGİN - Özel Haber

Cinsel istismar vakalarında son yıllardaki artış dikkat çekerken Hatay’da vicdanları fay hattını kıran bir olay yaşandı. 6 Şubat depremlerinin ardından kadın kuaförü M.A’nın yanında işe başlayan 17 yaşındaki G.S, defalarca cinsel istismara maruz kaldı.

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DEPREMZEDE KIZA TECAVÜZ ETTİ İSTİSMARI SÜRDÜRDÜ

Depremden 10 gün önce kalp ameliyatı olan ve enkazdan sağ olarak çıkarılan G.S., kendisini cinsel istismara maruz bırakan M.A’nın “Ailene anlatırsan sana daha büyük kötülükler yaparım. Sana kimse inanmaz” tehditleri ile de karşı karşıya kaldı.

G.S’yi susturmaya çalışan M.A, mağdurun işten ayrılmak istediğini belirtmesi üzerine kendisiyle “ikna” konuşması yapacağını belirtip G.S’yi zorla kuaför salonundaki bebek odasına götürdü.

YAŞANANLARI KAYDA ALDI

Burada G.S’yi soyan ve anal ilişki isteyen M.A, mağdur izin vermeyince bu defa oral yoldan istismarda bulundu. M.A, bu son istismar sırasında ses kaydı alan G.S’ye yaşananları kimseye anlatmamasını söyledi ve “Evine git, duş al, uyu. Kimse anlamaz. Sana bir daha dokunmayacağım.” dedi.

SERBEST BIRAKILDI

G.S’nin suç duyurusu ile M.A hakkında açılan soruşturma ise akıllara durgunluk verecek şekilde sonuçlandı. Savcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği M.A ses kaydındaki söylediklerini kabul etmesine rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"KENDİ AYAKLARIM ÜSTÜNDE DURMAYA ÇALIŞIYORUM"

Annesinin kalp hastası olduğunu, babasının cezaevinde bulunduğunu ve abisinin de engelli olduğunu belirterek kendi ayakları üstünde durmaya çalıştığını söyleyen G.S “Bir aydır evden dışarı çıkamadığını ama M.A’nın delillere rağmen elini kolunu sallaya sallaya dolaştığını" ifade ederek, verilen karara tepki gösterdi.

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