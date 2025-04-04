Depremzede küçük kızlar filenin sultanları olma yolunda ilerliyor

Hatay'da voleybol tutkunu depremzede kız öğrenciler, Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda memleketlerini temsil edecekler.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde 25 bine yakın insan vefat etmiş binlerce bina yerle bir olmuştu. Arsuz ilçesinde depremde hasar alan Sabancı Ortaokulu binası hayırsever tarafından yeniden inşa edilerek birçok öğrenciyi barındırmaya başlamıştı. Uzun süre sonra eğitim yuvalarına dönen öğrencilerin depremi unutmaları için kız voleybol takımı kuruldu. Hevesle voleybol oynamaya başlayan ve asrın felaketini geride bırakan öğrenciler, bölge şampiyonluğunun ardından memleketlerini Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı yakaladılar. Türkiye finallerine sıkı sıkı hazırlanan afetzede öğrencilerin hayali filenin sultanı olmak.

"KÜÇÜK KIZ VOLEYBOL TAKIMIMIZ HATAY BİRİNCİSİ SONRA DA BÖLGE FİNALİNDE TÜRKİYE YARI FİNALİNE KALDI"

Küçük kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılacak olan öğrencilere destek verenlere teşekkürlerini ileten okul müdürü Mehmet Duran Ağrı, "Şehrimiz ayağa kalkarken öğrencilerimizde ayağa kalkıyor, inşa edilen okulumuzun öğrencilerimize ve bölgemize çok büyük faydası var. Öğrencilerimiz de böyle bir gayret içinde yarışmalara katıldı. Küçük kız voleybol takımımız Hatay birincisi sonra da bölge finalinde Türkiye yarı finaline kaldı. Osmaniye'de yarışmaya hak kazandı. Buradan öncelikle öğrencilerime bizlere desteğini esirgemeyen bölge halkına, Sayın Valimiz Mustafa Masatlı'ya ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

"HATAY'I ÇOK İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDEREK TÜRKİYE FİNALİNE GİTMEK İSTİYORUZ"

Küçük kız voleybol takımı kaptanı 11 yaşındaki Hazal Derin Mutlu, "Hatay'ı çok iyi şekilde temsil ederek Türkiye finaline gitmek istiyoruz. Depremde bir sürü kaybımız olsa da pes etmeden azimli bir şekilde çalıştık ve bunun da daha ekmeğini yiyeceğimizi düşünüyorum, önce yarı daha sonra da Türkiye şampiyonluğunu düşünüyoruz. Hayalim bir öğretmen olmak ve yine Gökhan hocamız gibi bir sürü öğrenci yetiştirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"VOLEYBOLDA ZEHRA GÜNEŞ GİBİ BİRİ OLMAK İSTİYORUM"

Voleybolda başarısıyla ün salan Zehra Güneş'i örnek alan 11 yaşındaki Beren Aslan, "Bu spor salonuna bize ait olmadığı için biraz böyle aralıklı, sıkı ve verimli çalıştık hep böyle başarmak istedik. Başaracağımıza inandık ve çok mutlu ediyor. Gittiğimiz her şehir çok farklı ve en son Niğde'ye gittiğimizde böyle karla kaplıydı çok güzeldi. Ben aslında voleybolcu olmayı çok istiyorum. Voleybolda Zehra Güneş gibi biri olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Küçük kız voleybol takımında Hatay'ı temsil eden 11 yaşındaki Asya Karaciğer ise, "Hiç düşünmezdim başarılı olacağımızı. Gökhan hocamızın yardımlarıyla başarabildik ona da çok teşekkür ediyorum. Voleybol oynamak beni çok rahatlatıyor ve eğlendiriyor. Voleybolcu olunca kuzenim gibi milli takımlarda başarıya ulaşmak istiyorum" dedi.