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Depremzede sağlık hattına kaç başvuru yapıldığı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesinde oluşturdukları 'Depremzede Sağlık Hizmet Hattı ALO 184'e, 9 Mart'a kadar depremzede ve depremzede yakınlarından kaç telefon geldiğini açıkladı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 15:21
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Depremzede sağlık hattına kaç başvuru yapıldı

Depremzede sağlık hattına kaç başvuru yapıldığı açıklandı
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Depremzede sağlık hattına kaç başvuru yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesinde oluşturdukları 'Depremzede Sağlık Hizmet Hattı ALO 184'e, 9 Mart'a kadar depremzede ve depremzede yakınlarından kaç telefon geldiğini açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, açıklamayı Twitter hesabından yaptı ve şunları söyledi:


"Bakanlığımızın 'Depremzede Sağlık Hizmet Hattı ALO 184'e 9 Mart'a kadar depremzede ve depremzede yakınları tarafından 98 bin 975 başvuru oldu. İlk günlerde diğer konuların da talep konusu olduğu başvurularda sağlıkla ilgili olanların tamamına yakını karşılandı. Depremzede Sağlık Hizmet Hattı ALO 184; muayene, evde bakım, pansuman, ilaç ihtiyacı, aşı, hasta bezi, tıbbi malzeme ve cihaz, gözlük, farklı kuruma sevk, ertelenmiş ameliyatlar, diyaliz ve kemoterapi, ruh sağlığı hizmeti gibi, bütün tıbbi ihtiyaçlar için depremzedelerin emrinde”
Bakan Koca, afet bölgesinde depremden etkilenen 75 yaş ve üstü vatandaşlar için ilaç ve tıbbi yardıma ilişkin rakamlara da değinerek, "Afet bölgesinde depremden etkilenen 75 yaş ve üstü büyüklerimiz Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’nden aranarak, 32 bin 723 kişi ile görüşüldü, sağlık durumları ve sağlık hizmeti ihtiyaçları hakkında bilgi alındı. İlaç ve tıbbi yardım talepleri karşılandı" diye konuştu.

DHA

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