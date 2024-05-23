Depremzede Turgay’ın tek isteği protez ayak

Asrın felaketi Kahramanmaraş Depremi’ne Hatay’da yakalanan Tuncay Yetkin, 2 yavrusunu kaybetmiş.

Depremde aynı evde bulunan ağabeyi Turgay da, yıkılan enkazın altından saatler sonra sağ olarak çıkarıldı. Ancak 2 ayağını da diz hizasından kaybetti.

Depremden sonra Kocaeli’ne göç eden daha sonra çalışmak için geldiği İstanbul Esenyurt’ta kuzenlerinin evine sığınan Tuncay Yetkin, iki çocuğunun acısını kalbine gömerek ağabeyiyle ilgilenmeye başladı.

Hastanelere gidip gelirken ağabeyini sırtında taşıdı. Hastane süreçlerinin sonunda ağabeyinin iki ayağına da protez takıldı.

Devletin protez ücretinin yüzde 70’ini karşıladığını söyleyen Tuncay Yetkin sözlerini şöyle sürdürdü;

“Protezin her ay taksitini ödüyorum. Bu 2025 yılına kadar sürecek. Ağabeyim yürüyemediği için çalışamıyor. Ağabeyimin iki protezinden biri sağlam diğer ayağına da protez gerekiyor. Ben kimseden nakit para yardımı istemiyorum. Sadece protezi temin edecek bir hayırsever arıyoruz. Ağabeyimi artık sırtımda taşıyamaz oldum.” dedi.